2019-03-18T03:16:21+03:00
Общество

Второй нефтезавод появится под Хабаровском

Его мощность составит пять миллионов тонн нефтепродуктов глубокой переработки
Александра ШОПЕНКО
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Второй нефтезавод появится под ХабаровскомВторой нефтезавод появится под ХабаровскомФото: Администрация Хабаровска
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Компания, владеющая Хабаровским нефтеперерабатывающим заводом, заинтересовалась строительством второй очереди предприятия. Новый завод появится в окрестностях краевой столицы и будет призван разгрузить первый НПЗ, который находится в черте города.

- Сейчас обсуждается очень крупный проект с компанией, которая владеет хабаровским нефтеперерабатывающим заводом. Мощность существующего предприятия - четыре миллиона тонн нефтепродуктов в год. Компания планирует построить вторую очередь, которая будет выпускать около пяти миллионов тонн в год, - отметил Виктор Калашников, зампред правительства Хабаровского края - министр экономического развития.

Он также уточнил, что сейчас ведутся переговоры по площадке размещения нового нефтезавода. Ясно одно - предприятие появится в Хабаровском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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