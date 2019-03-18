Второй нефтезавод появится под Хабаровском
Компания, владеющая Хабаровским нефтеперерабатывающим заводом, заинтересовалась строительством второй очереди предприятия. Новый завод появится в окрестностях краевой столицы и будет призван разгрузить первый НПЗ, который находится в черте города.
- Сейчас обсуждается очень крупный проект с компанией, которая владеет хабаровским нефтеперерабатывающим заводом. Мощность существующего предприятия - четыре миллиона тонн нефтепродуктов в год. Компания планирует построить вторую очередь, которая будет выпускать около пяти миллионов тонн в год, - отметил Виктор Калашников, зампред правительства Хабаровского края - министр экономического развития.
Он также уточнил, что сейчас ведутся переговоры по площадке размещения нового нефтезавода. Ясно одно - предприятие появится в Хабаровском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU