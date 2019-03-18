Депутаты собираются согласовывать кандидатов в члены правительства Хабаровского края

СЕГОДНЯ 03:41 2019-03-18T03:41:29+03:00

Законопроект об этом вызвал бурные споры и все-таки прошел первое чтение

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Депутаты в Хабаровском крае собираются участвовать в согласовании кандидатур в члены регионального правительства. Законопроект, дающий такие полномочия, уже рассмотрели в первом чтении.

- Сама идея участия краевой Думы в формировании правительства вызвала живой интерес и стала предметом бурных споров еще задолго до заседания. Так, в предлагаемом законопроекте определили перечень должностей краевого правительства, в назначении которых будет участвовать Законодательная Дума. Среди выбранных посты вице-губернатора края, первых заместителей председателя правительства края, заместителей председателя правительства края, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы региона.

Отметим, что аналогичная норма уже действовала с 2001 по 2013 годы. Правда, тогда депутаты согласовывали еще и кандидатов на должности министра финансов края и министра имущественных отношений края.

Также новое законодательство предусматривает порядок утверждения претендентов, представленных губернатором. Ожидается, что предложения главы региона будут рассматривать на ближайших заседаниях Думы. Они будут приняты, если за кандидатов проголосуют более половины от числа избранных депутатов Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU