2019-03-18T04:21:28+03:00
Общество

Новые правила автомобильных перевозок в Хабаровском крае считают лишними

Одно из введенных требований касается техосмотра, который машины должны проходить раз в полгода
Ольга КИВА
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Новые правила автомобильных перевозок в Хабаровском крае считают лишнимиНовые правила автомобильных перевозок в Хабаровском крае считают лишнимиФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровском крае в этом году льготникам предоставили право на бесплатный проезд на общественном транспорте. Чтобы этим правом воспользоваться, жителям нужно получить специальную транспортную карту. В связи с этим коммерсанты, занимающиеся перевозками пассажиров, должны обзавестись онлайн-кассами, а оператору, который будет обслуживать систему, отчислять процент от выручки. В регионе также разработали порядок получения перевозчиками субсидии на возмещение недополученных доходов.

Эта схема работы вполне возможна, но в законодательстве есть много новых требований, с которыми не согласны эксперты и сами бизнесмены. Так, одно из новшеств коснулось техосмотра. Сейчас для оформления диагностической карты транспортные средства должны пройти техосмотр минимум раз в полгода. Среди нововведений получение документа на любой транспорт, даже тот, который имеет неисправности.

- Ранее карту не выдавали при нарушении одного из требований техники безопасности. Если техосмотра не будет, то водителя накажут, а автобус отправят на штрафстоянку. Повторное нарушение обернется штрафом на большую сумму и лишением прав водителя на срок до трех месяцев, - рассказали в пресс-службе Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.

Также в рамках законодательства введут ограничения по времени, которое водители грузовиков и автобусов смогут находиться за рулём. Так, максимум установили на уровне девяти часов, но при условии, что каждые четыре с половиной часа водители будут отдыхать.

В редких случаях водителю можно будет вести автомобиль без перерыва 10 часов, но не чаще двух раз в неделю. Не менее 11 часов в сутки водителя обяжут отдыхать от управления машиной. Выполнение новых требований будут контролировать с помощью тахографов, которыми после 1 ноября 2019 года должны быть оборудованы все грузовики и автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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