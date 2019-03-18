Опытный водитель сбил школьницу-велосипедистку на «зебре» в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:39 2019-03-18T04:39:59+03:00

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В Хабаровске, 16 марта, произошло дорожное происшествие с участием школьницы и опытного водителя. Мужчина ехал на машине Toyota Platz по улице Кубяка и на «зебре» наехал на девочку, которая двигалась через дорогу не пешком, а на велосипеде. По предварительной информации, автолюбитель видел возникшую опасность, но почему-то не стал снижать скорость.

Как сообщил информированный источник, девочка находилась на проезжей части без сопровождения взрослых. По правилам, она должны была спешиться и пройти по дороге, ведя велосипед рядом. Привлечь пятиклассницу к административной ответственности не получилось в силу ее возраста. Девочка отделалась синяком на коленке.

Мужчине же придется ответить по закону. В отношении него составили протокол за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием и в связи с нарушением правил дорожного движения. На момент происшествия автолюбитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU