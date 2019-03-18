2019-03-18T05:09:06+03:00
Происшествия

Квартира с драгоценностями опустела в Хабаровске, пока хозяйка была в отъезде

Из помещения исчезли ювелирные украшения на сумму 165 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Квартира с драгоценностями опустела в Хабаровске, пока хозяйка была в отъездеКвартира с драгоценностями опустела в Хабаровске, пока хозяйка была в отъездеФото: Тимур ХАНОВ
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Хабаровчанка на четыре месяца уехала из Хабаровска, а когда вернулась, обнаружила, что из ее квартиры исчезли украшения. В общей сложности горожанка оценила ущерб в 165 тысяч рублей. Она обратилась в полицию и попросила найти вора. Вскоре подозреваемую в краже нашли. Это была приятельница потерпевшей.

- Заявительница рассказала, что в связи с отъездом попросила 27-летнюю подругу присмотреть за квартирой. По версии следствия, фигурантка воспользовалась ситуацией и вынесла из помещения драгоценности. Однако сама задержанная всячески отрицала свою причастность к краже, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже удалось добыть и доказательства того, что драгоценности укала именно приятельница. Так, в одном из ломбардов нашли залоговые билеты, выписанные на фамилию фигурантки, а при обыске у подозреваемой нашли золотой крест, принадлежащий потерпевшей.

В отношении девушки завели уголовное дело по статье «Кража». Задержанная будет находиться в изоляторе временного содержания, пока суд не выберет для нее меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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