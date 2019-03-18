2019-03-18T05:31:19+03:00
Звезды

Девятиклассник из Хабаровска прошел отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова

Леонид Сайганов прекрасно справился с задачами, которые ставил перед ним актер Владимир Машков и его команда педагогов
Ольга КИВА
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Девятиклассник из Хабаровска прошел отбор в Московскую театральную школу Олега ТабаковаДевятиклассник из Хабаровска прошел отбор в Московскую театральную школу Олега ТабаковаФото: Социальные сети
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Девятиклассник из Хабаровска отправится на летние вступительные испытания в Школу Олега Табакова, правда, без предварительного просмотра. Такую поблажку Леонид Сайганов заслужил, когда успешно справился со всеми заданиями во время конкурсного отбора. Кроме него, в числе счастливчиков оказались еще четыре школьника из других дальневосточных городов.

Как сообщили в краевом министерстве культуры, конкурсный отбор проходил с 15 по 17 марта во Владивостоке. Мероприятие устроили в рамках проекта, посвященного Году Театра в России. Цель этого события – найти в регионах страны талантливых подростков и дать им возможность обучаться в одной из престижных актерских школ.

В прослушиваниях участвовали более 70 ребят из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Тынды, Якутска, Уссурийска, Находки, с. Корсаково-2, Партизанска, Арсеньева и других городов. Выбирали самых талантливых команда педагогов и известный актер, а ныне новый директор Школы и художественный руководитель театра «Табакерки» Владимир Львович Машков. Перед комиссией парни и девушки читали подготовленную программу, выполняли различные задания на импровизацию, демонстрировали пластические этюды и вокальные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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