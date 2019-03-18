СЕГОДНЯ 05:50 2019-03-18T05:50:19+03:00

Ефрейтора в Хабаровске осудят через 15 лет после побега из армии Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Хабаровске на скамье подсудимых окажется ефрейтор, сбежавший из армии 15 лет назад. Несостоявшегося солдата-срочника обвиняют в дезертирстве, а это считается уголовным преступлением.

- По предварительным данным, в самоволку боец ушел в октябре 2003 года, задержать его удалось в сентябре 2018 года. На тот момент беглец жил в селе Матвеевка Хабаровского района, также он наведывался и в краевую столицу. При этом задержанный не обращался в органы государственной власти и военного управления, проводил время по своему усмотрению, - прокомментировали в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

Также известно, что подозреваемый в дезертирстве подрабатывал разнорабочим, а чтобы его не узнали, представлялся под другой фамилией. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сбежавшего ефрейтора, уже закончилось. Материалы пока находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU