2019-03-18T06:26:33+03:00
Общество

В «Лидеры России» вышел комсомольчанин Иван Кремза

Его проект по защите бездомных животных победил в финале масштабного конкурса
Ольга КИВА
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В «Лидеры России» вышел комсомольчанин Иван КремзаВ «Лидеры России» вышел комсомольчанин Иван КремзаФото: Вячеслав РЕУТОВ
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Иван Кремза из Комсомольска-на-Амуре выиграл во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Финал масштабного мероприятия прошел в Сочи с 13 по 17 марта. До финиша добрались 300 человек, но только 104 из них вошли в число победителей.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, Иван Кремза работает заместителем главного технолога, начальником отдела штамповочно-заготовительных работ филиала «Авиационная холдинговая компания «Сухой» - «КнААЗ им. Гагарина». Он – автор трех опубликованных научных работ, у него в подчинении 30 человек. Сам Иван считает одним из своих главных достижений разработку технологических рекомендаций по производству гнутых труб. Инновация может, по мнению специалистов, в корне изменить производственные процессы в авиастроении.

В комсомольчанин представил проект по защите бездомных животных. Суть задумки сводилась не просто к тому, чтобы подобрать животных и где-то их содержать, а вылечить, стерилизовать и найти им новый дом. Напомним, что всем финалистам полагается образовательный грант в один миллион рублей. До конца марта победители получат наставников, с которыми будут работать в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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