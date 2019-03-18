СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-18T07:23:30+03:00

Морского ежа и трепанга будут перерабатывать на новом предприятии в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае построят современный комплекс по добыче и переработке водных биоресурсов. Он расположится в поселке Лососина в Советско-Гаванском районе. К слову, создавать новое предприятие будут на базе уже существующей промышленной площадки, где перерабатывают водоросли и морепродукты. На ее территории уже есть производственные, складские, холодильные и иные необходимые помещения.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в этот проект планируют вложить более 15 миллионов рублей. Комплекс будут использовать для переработки трепангов, морских ежей и кальмаров. При этом часть продукции собираются сбывать на зарубежных рынках, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

По оценкам специалистов, производственная мощность компании составит 30 тонн кальмара, 20 тонн готовой продукции из морских водорослей и по 700 литров экстракта морского ежа и трепанга ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU