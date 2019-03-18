Автомобилист и мотоциклист не смогли поделить дорогу в Хабаровске
В минувшие выходные, 16 марта, в Хабаровске случилась авария с участием двух автомобилиста и мотоциклиста. Владелец «железного коня» ехал на своем Suzuki Skywave по улице Победы. Он хотел обогнать машину Nissan Tiida Latio, но не учел, что иномарка может начать поворачивать. Столкновение случилось в тот момент, когда водитель авто намеревался заехать на прилегающую территорию.
- По предварительной информации, в аварии пострадал только мотоциклист. Когда «железный конь» врезался в иномарку, мужчина упал и сломал ключицу. Его доставили в больницу, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД России в Хабаровске.
Также известно, что оба участника дорожной аварии на момент происшествия были трезвы. В отношении и мотоциклиста, и автомобилиста вынесли определение за нарушение правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU