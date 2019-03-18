2019-03-18T07:52:40+03:00
Происшествия

Автомобилист и мотоциклист не смогли поделить дорогу в Хабаровске

Владелец «железного коня» после столкновения с переломом ключицы попал в больницу
Ольга КИВА
Поделиться:
Автомобилист и мотоциклист не смогли поделить дорогу в ХабаровскеАвтомобилист и мотоциклист не смогли поделить дорогу в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В минувшие выходные, 16 марта, в Хабаровске случилась авария с участием двух автомобилиста и мотоциклиста. Владелец «железного коня» ехал на своем Suzuki Skywave по улице Победы. Он хотел обогнать машину Nissan Tiida Latio, но не учел, что иномарка может начать поворачивать. Столкновение случилось в тот момент, когда водитель авто намеревался заехать на прилегающую территорию.

- По предварительной информации, в аварии пострадал только мотоциклист. Когда «железный конь» врезался в иномарку, мужчина упал и сломал ключицу. Его доставили в больницу, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД России в Хабаровске.

Также известно, что оба участника дорожной аварии на момент происшествия были трезвы. В отношении и мотоциклиста, и автомобилиста вынесли определение за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае провели тренировку по ЕГЭ с наблюдателями
Антимонопольщики в Хабаровске раскрыли сговор на торгах между чиновниками и коммерсантами
Дымящийся гараж с иномаркой внутри перепугал очевидцев в ЕАО
Выпускники детских домов устроили пикет перед зданием правительства Хабаровского края
«Мисс Весну 2019» выбрали в колонии Хабаровского края
Новые набережные и парки появятся в Хабаровском крае
Амнистированного бизнесмена на Камчатке заставили платить налоги организации
Молодого парня насмерть раздавил поезд в Хабаровском крае
Сезон заповедного туризма начался в Хабаровском крае
Морского ежа и трепанга будут перерабатывать на новом предприятии в Хабаровском крае
Военные врачи на Камчатке экстренно прооперировали горожанку
В «Лидеры России» вышел комсомольчанин Иван Кремза
Ефрейтора в Хабаровске осудят через 15 лет после побега из армии
Девятиклассник из Хабаровска прошел отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова
Квартира с драгоценностями опустела в Хабаровске, пока хозяйка была в отъезде
Опытный водитель сбил школьницу-велосипедистку на «зебре» в Хабаровске
Новые правила автомобильных перевозок в Хабаровском крае считают лишними
Депутаты собираются согласовывать кандидатов в члены правительства Хабаровского края