2019-03-18T08:22:07+03:00
Общество

Сезон заповедного туризма начался в Хабаровском крае

На выходных гости прошли от кордона «Каменная падь» до горы «Серголь» в заповеднике «Комсомольский»
Ольга КИВА
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Сезон заповедного туризма начался в Хабаровском краеСезон заповедного туризма начался в Хабаровском краеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В заповеднике «Комсомольский» на минувших выходных, 16 и 17 марта, принимали туристов. Гостей провели по маршруту, который начинался на кордоне «Каменная падь» и заканчивался в районе горы «Серголь». Погулять по заповедным лесам успели две группы туристов. Во время похода отдыхающим рассказали о следах животных, встретившихся по пути и зимующих деревьях.

- Также гостей привели на площадку, с которой открывается на реку Амур. Здесь туристы смогли вдоволь пофотографироваться. Дальше путь лежал через научную пробную площадь, где специалисты ведут постоянные наблюдения за растениями, почвой и высотой снежного покрова. Большой всего посетителей заинтересовала фотоловушка, установленная на площадке, - рассказали в пресс-службе ФГУП «Заповедное Приамурье».

Сами гости устали от прогулки, но были весьма довольны. Сотрудники резервата отмечают, что и дальше принимать гостей и показывать им здешние красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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