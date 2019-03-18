2019-03-18T08:51:17+03:00
Происшествия

Молодого парня насмерть раздавил поезд в Хабаровском крае

По предварительной информации, потерпевший упал под последние вагоны движущегося состава
Ольга КИВА
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Молодого парня насмерть раздавил поезд в Хабаровском краеМолодого парня насмерть раздавил поезд в Хабаровском краеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае молодого человека насмерть раздавил поезд. Происшествие случилось в Ванинском районе на перегоне станций Монгохто и Ландыши. О случившемся сразу же сообщили в транспортную полицию.

- Основной версию случившегося выдвинули следующую – 26-летний житель поселка Монгохто упал под последние вагоны движущегося состава. Машинист не видел произошедшего и поэтому не применил экстренное торможение. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. На данный момент идет проверка инцидента, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила поведения на железной дороге. Переход железнодорожных путей в неустановленном для перехода месте может угрожать вашей жизни и жизни тех, кто находиться в самом поезде. Пожалуйста, будьте бдительны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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