Молодого парня насмерть раздавил поезд в Хабаровском крае
В Хабаровском крае молодого человека насмерть раздавил поезд. Происшествие случилось в Ванинском районе на перегоне станций Монгохто и Ландыши. О случившемся сразу же сообщили в транспортную полицию.
- Основной версию случившегося выдвинули следующую – 26-летний житель поселка Монгохто упал под последние вагоны движущегося состава. Машинист не видел произошедшего и поэтому не применил экстренное торможение. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. На данный момент идет проверка инцидента, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Жителей края убедительно просят соблюдать правила поведения на железной дороге. Переход железнодорожных путей в неустановленном для перехода месте может угрожать вашей жизни и жизни тех, кто находиться в самом поезде. Пожалуйста, будьте бдительны!
ИСТОЧНИК KP.RU