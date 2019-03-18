2019-03-18T09:22:40+03:00
Общество

Амнистированного бизнесмена на Камчатке заставили платить налоги организации

Добиться судебного решения удалось со второй попытки
Ольга КИВА
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Амнистированного бизнесмена на Камчатке заставили платить налоги организацииАмнистированного бизнесмена на Камчатке заставили платить налоги организацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Камчатке перед судом предстал бизнесмен, которому некоторое время удавалось безнаказанно экономить на налогах. В общей сложности компания, которой руководил мужчина, задолжала государству порядка 10 миллионов рублей. В связи с чем в отношении предпринимателя в августе 2016 года возбудили уголовное дело. Однако спустя несколько месяцев разбирательства прекратили вследствие акта об амнистии.

- Однако на этом проблемы с законом у бизнесмена не закончились. Через некоторое время в прокуратуре инициировали проверку материалов данного уголовного дела. В результате в суд направили заявление о взыскании с руководителя предприятия налоговой задолженности, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Поводом для привлечения к ответственности послужило то обстоятельство, что руководитель придумал хитрую схему для вывода денег. Он создал другую организацию, где занял должность генерального директора. Далее предприниматель заключил между организациями от своего имени договоры уступки права требования. Согласно этим документам, деньги, которые должны были поступить на счет первой организации и пойти на уплату налогов, поступили на счет вновь созданной компании и были использованы ответчиком по собственному усмотрению.

Суд первой инстанции отказался удовлетворять требования прокурора обязать заплатить бизнесмена налоги компании. Зато Камчатский краевой суд, наоборот, удовлетворил заявленный иск в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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