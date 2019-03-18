Новые набережные и парки появятся в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-18T09:52:30+03:00

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В Хабаровском крае собираются благоустроить набережные и парки. Обустроенные общественные пространства появятся в четырех городах. Деньги на реализацию этих проектов собираются выделить из федерального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, одним из городов стал Амурск, где собираются реконструировать набережную. На этом объекте уже выполнили часть работ - заменили брусчатку, привели в порядок лестничные пролеты, установили опоры освещения. В планах создание рекреационной зоны, парка аттракционов, фудкорта, водно-спортивного клуба, бассейна, а также обустройство прогулочных площадок.

Кроме того, в Николаевске-на-Амуре построят яхт-клуб, организуют парк аттракционов, благоустроят территории памятника Геннадию Невельскому, установят 14-тиметровую фигуру Святителя Николая, покровителя мореплавателей и путешественников. В Бикине и Советской Гавани в сквере молодежи установят фонтан, приведут в порядок центральную площадь. Все эти задумки воплотят в жизнь, если проекты победят во Всероссийском конкурсе лучших идей благоустройства общественных пространств. Итоги отбора будут известны в июне этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU