2019-03-18T12:46:33+03:00
Общество

В Хабаровском крае провели тренировку по ЕГЭ с наблюдателями

Во время мероприятия проверили техническую готовность системы видеонаблюдения и рассказали соглядатаям, что нужно делать
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае провели тренировку по ЕГЭ с наблюдателямиВ Хабаровском крае провели тренировку по ЕГЭ с наблюдателямиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае провели тренировочный экзамен по математике. Целью этого мероприятия было проверить техническую готовность системы видеонаблюдения. Кроме того, студентам, пожелавшим выступить общественным онайн-наблюдателем, рассказали, что нужно делать во время экзамена.

- Тренировочный экзамен провели 15 марта в Хабаровске, Комсомольске и Бикине. За процессом наблюдали 14 студентов, которые захотели стать онлайн-наблюдателями. Они на практике узнали, что будет входить в их обязанности, какую роль играет наблюдение за ЕГЭ в интернете и как они могут повлиять на ход проведения экзамена, - рассказали в пресс-службе краевого министерства образования и науки.

Отметим, что в прошлом году онлайн-наблюдатель заметили у школьника мобильный телефон. Тогда ученика удалили с экзамена.

Напомним, что в регионе ЕГЭ досрочно будут сдавать с 20 марта по 10 апреля, основной этап начнется 27 мая, дополнительный - в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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