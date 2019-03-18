В Хабаровском крае провели тренировку по ЕГЭ с наблюдателями
В Хабаровском крае провели тренировочный экзамен по математике. Целью этого мероприятия было проверить техническую готовность системы видеонаблюдения. Кроме того, студентам, пожелавшим выступить общественным онайн-наблюдателем, рассказали, что нужно делать во время экзамена.
- Тренировочный экзамен провели 15 марта в Хабаровске, Комсомольске и Бикине. За процессом наблюдали 14 студентов, которые захотели стать онлайн-наблюдателями. Они на практике узнали, что будет входить в их обязанности, какую роль играет наблюдение за ЕГЭ в интернете и как они могут повлиять на ход проведения экзамена, - рассказали в пресс-службе краевого министерства образования и науки.
Отметим, что в прошлом году онлайн-наблюдатель заметили у школьника мобильный телефон. Тогда ученика удалили с экзамена.
Напомним, что в регионе ЕГЭ досрочно будут сдавать с 20 марта по 10 апреля, основной этап начнется 27 мая, дополнительный - в сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU