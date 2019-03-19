Начинающие бизнесмены в Комсомольске освоят «Азбуку предпринимателя»

СЕГОДНЯ 02:37 2019-03-19T02:38:28+03:00

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Для начинающих бизнесменов в Комсомольске-на-Амуре устраивают тренинг под названием «Генерация бизнес-идей. Азбука предпринимателя». Вход на мероприятие бесплатный. Однако потенциальных участников предупреждают, что на мероприятие необходимо заранее зарегистрироваться. Сделать это можно, перейдя по ссылке. Кроме того, подать заявку можно по электронной почте komsomolsk@kcsp27.ru или по телефону 8-909-806-33-54.

- На тренинг приглашают потенциальных и начинающих предпринимателей города Юности. Мероприятие пройдет с 9 по 11 апреля, ежедневно с 10:00 до 17:00. Место проведения - конференц-зал краевого бизнес-инкубатора, расположенный по адресу: проспект Первостроителей, 22/2, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В программе трехдневного обучения разработка бизнес-плана. Этот документ необходим, чтобы в скором будущем можно было реализовать разработанный бизнес-проект и запустить новое дело.

ИСТОЧНИК KP.RU