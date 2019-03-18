«Мисс Весну 2019» выбрали в колонии Хабаровского края
В одной из исправительных колоний в Хабаровском крае прошел конкурс «Мисс Весна 2019». Среди участниц осужденные женщины, которые активно включились в борьбу за звание «мисс». Они соревновались в интеллектуальном и творческом конкурсах, устроили дефиле. К слову, яркие наряды для показа участницы подбирали сами. Также по правилам, девушки должны были выбрать цветок, с которым себя ассоциируют.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю, подобные конкурсы проводят ежегодно. Подобные мероприятия помогают разнообразить будни и положительно сказываются на взаимоотношениях в коллективе и на эмоционально-душевном состоянии женщин.
Конкурсантки отлично читали стихи, пели песни, блеснули знаниями в области искусства, истории и науки. Всего на сцене блистали восемь женщин, выбрать лучшую было сложно. Поэтому члены жюри решили не искать одну, а признать достойными звания «Мисс весна 2019» всех участниц.
ИСТОЧНИК KP.RU