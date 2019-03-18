2019-03-18T11:25:24+03:00
Происшествия

Дымящийся гараж с иномаркой внутри перепугал очевидцев в ЕАО

Чудом иномарка уцелела в полыхающем боксе
Ольга КИВА
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Дымящийся гараж с иномаркой внутри перепугал очевидцев в ЕАОДымящийся гараж с иномаркой внутри перепугал очевидцев в ЕАОФото: Артем КИЛЬКИН
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В Облучье помощь пожарных понадобилась владельцу частного домовладения. Минувшей ночью у него загорелся гараж, в котором стояла иномарка. Столбы дыма заметили случайные очевидцы. Они-то и вызвали огнеборцев. До прибытия пожарных расчетов погорелец самостоятельно пытался справиться с пламенем.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, к месту происшествия огнеборцы прибыли через девять минут после вызова. Спасатели быстро ликвидировали возгорание, не дав пламени распространиться на жилой дом. От пожара пострадало чердачное помещение и ворота. Чудом пламя не уничтожило иномарку.

По предварительной информации, никто из людей в происшествии не пострадал. На месте происшествия уже поработали сотрудники пожарной инспекции. В качестве возможной причины возгорания специалисты называют умышленный поджег. По этому инциденту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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