Выпускники детских домов устроили пикет перед зданием правительства Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-18T10:55:07+03:00

Позже бастующим удалось встретиться с губернатором и рассказать ему, что собственном жильем пока никто из них не обзавелся

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На встречу с Сергеем Фургалом выпускники детских домов попали после пикета, который они устроили перед зданием краевого правительства. Во время аудиенции представители инициативной группы рассказали, что дом с квартирами для них уже построили, но здание до сих пор не ввели в эксплуатацию.

- В краевом минстрое объяснили ситуацию. Дело в том, что застройщик допустил ряд грубых ошибок ещё на начальной стадии. К слову, экспертизу проектно-сметной документации делала частная компания, а для ввода в эксплуатацию нужна государственная. К тому же дом построен не на том участке, где был запланирован изначально, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Есть и другие нюансы. Например, с 1 января 2019 года ограничили заселение многоквартирных домов сиротами более чем на 25 процентов, а с 1 июля нельзя будет применять финансы из государственного и краевого бюджетов в долевом строительстве жилья для сирот.

Парадоксальным стало другое финансовое явление. В этом году на покупку жилья для выпускников детских домов выделили более миллиарда рублей. Это больше, чем в прошлом году, но потратить их не получится. В качестве решения предложили использовать деньги на покупку вторичного жилья. Пока ситуация находится на стадии обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU