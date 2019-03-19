Должнику в Хабаровском крае пришлось выбирать между деньгами и телевизором

СЕГОДНЯ 02:20 2019-03-19T02:20:56+03:00

Мужчина решил, что без техники ему прожить будет сложнее

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К жителю Бикинского района однажды пожаловали судебные приставы. Цель представителей закона была вполне конкретная – арестовать имущество гражданина на сумму 50 тысяч рублей. Такое количество денег мужчина задолжал страховой компании.

- К такой мере прибегли, когда другие методы воздействия не дали ровным счетом никаких результатов. Ранее должника просто предупреждали, потом ограничили ему право на выезд за пределы страны. Правда, мужчина никуда не собирался и поэтому не особо по этому поводу не беспокоился, по-прежнему упорно не хотел гасить задолженность, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Находясь у должника в квартире, приставы арестовали телевизор. Мужчина решил, что без техники ему придется туго, и поспешил поскорее рассчитаться со страховой компанией. На данный момент долг полностью погашен, исполнительное производство завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU