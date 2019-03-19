СЕГОДНЯ 02:39 2019-03-19T02:40:52+03:00

На подвозе воды в поселок под Хабаровском сэкономят за счет нового водопровода Фото: Администрация Хабаровска

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Под Хабаровском на действующей насосной станции поселка Красная речка возводят водопроводную камеру. Рукав водопровода от нее протянется на шесть с половиной километров от улицы Прогрессивной до улицы Мельничной.

- Строительство водоканала обойдется почти в 420 миллионов рублей. Инженерные коммуникации начали прокладывать на улице Прогрессивной. Там также строится камера для врезки в действующую водопроводную сеть, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

За счет новой коммуникации можно будет обеспечить жителей поселка качественной питьевой водой. Также получится сэкономить полтора миллиона рублей, которые сейчас приходиться тратить на организацию подвоза воды в межсезонье. К слову, после окончания работ ликвидируют опасную хлороторную, которая сейчас находится в районе жилой застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU