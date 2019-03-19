СЕГОДНЯ 05:39 2019-03-19T05:39:24+03:00

В школы и детсады Хабаровска чужак не зайдет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В учреждениях следят за безопасностью в усиленном режиме

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За безопасностью в школ и детских садах Хабаровска следят в усиленном режиме. Постороннему человеку невозможно попасть в здание, его просто не пропустят. В образовательных учреждениях действует система контрольно-пропускного режима, ведут учет посещений родителей, специалистов обслуживающих организаций и других лиц.

Как сообщили в пресс-службе администрации города накануне в школе №30 сотрудники управления образования провели проверку. Однако, чтобы попасть в здание им потребовалось предъявить документы и поставить отметки в специальной книге. Как правило, отвечает за соблюдение контрольно-пропускного режима администрация школы и частная охранная организация.

Отметим, что все учреждения города имеют паспорта безопасности, они оснащены кнопками экстренного вызова сотрудников полиции и системами видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU