В школы и детсады Хабаровска чужак не зайдет
За безопасностью в школ и детских садах Хабаровска следят в усиленном режиме. Постороннему человеку невозможно попасть в здание, его просто не пропустят. В образовательных учреждениях действует система контрольно-пропускного режима, ведут учет посещений родителей, специалистов обслуживающих организаций и других лиц.
Как сообщили в пресс-службе администрации города накануне в школе №30 сотрудники управления образования провели проверку. Однако, чтобы попасть в здание им потребовалось предъявить документы и поставить отметки в специальной книге. Как правило, отвечает за соблюдение контрольно-пропускного режима администрация школы и частная охранная организация.
Отметим, что все учреждения города имеют паспорта безопасности, они оснащены кнопками экстренного вызова сотрудников полиции и системами видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU