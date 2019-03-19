Студент-заочник с чужим паспортом почти разорил прокат сноубордов в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:04 2019-03-19T03:04:51+03:00

Во время сессии фигурант арендовал снаряжение на два дня, но возвращать имущество не собирался

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Владелец проката в Хабаровске обратился в полицию с просьбой найти арендатора, который вовремя не вернул три сноуборда и горнолыжное снаряжение. В общей сложности потерпевший оценил ущерб в 45 тысяч рублей. Горе-клиент оставил в залог паспорт, но, как оказалось, документ принадлежал другому человеку.

- По предварительной информации, неизвестный мужчина аренду оформил на два дня, но вовремя спортивный инвентарь не вернул. Оперативники выяснили, что к краже причастен 23-летний житель города Юности. Несмотря на свой возраст, парня уже дважды привлекали к уголовной ответственности за кражи, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

О задержанном также известно, что он учится заочно в одном из учебных заведений Хабаровска и приехал на несколько недель на сессию. Паспорт, который оказался в качестве залога в прокате, молодой человек нашел на улице в Комсомольске-на-Амуре.

При обыске в квартире фигуранта нашли похищенное имущество, которое уже вернули владельцу проката. В отношении парня завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Во время расследования подозреваемый будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU