СЕГОДНЯ 03:27 2019-03-19T03:27:51+03:00

У собак в Хабаровске появилась своя территория для прогулок Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске появилась первая площадка для выгула собак. Территорию обустроили три волонтера-активиста - Александр Крылов, Константин Садовой и Софья Елисеенко. Деньги реализацию социального проекта добровольцы выиграли на конкурсе «Росмолодежь».

- Всего на обустройство площадки потратили полтора миллиона рублей. В течение года волонтеры выбирали место, согласовывали формальности, оформляли документы. В итоге муниципалитет выделил под проект участок в 600 квадратных метров рядом с парком «Северный», - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Для собак здесь установили снаряды для дрессуры, поилку и «туалет» - дог-бокс с биоразлагаемыми пакетами, чтобы хозяева могли сразу прибрать за своими питомцами. К слову с пакетами помогла общественная организация «Федерация спортивно-прикладного собаководства Хабаровского края». Площадку огородили со всех сторон, чтобы питомцы не мешали окружающим.

Комфортно животным и их хозяевам будет на территории поздним вечером. Площадку оборудовали современным уличным освещением. Вход для всех желающих бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU