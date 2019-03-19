В Хабаровске может появиться свой Мачу-Пикчу

СЕГОДНЯ 04:14 2019-03-19T04:14:01+03:00

Это один из вариантов названия для горнолыжной базы «Спартак»

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В краевой столице продолжается конкурс на лучшее название для горнолыжного комплекса «Спартак». Сбор предложений от горожан начался на прошлой неделе на сайте nasha-gora.com, последний день приема заявок – 12 апреля. К слову, за сравнительно небольшой промежуток времени хабаровчане уже озвучили 600 вариантов. Среди оригинальных предложенных названий «50 оттенков белого», «Ермак», «Забугор», «Не Фома», «Кибальчиш», «Хабараль», «Скрипучая швабра», «Сопка», «Мачу Пикчу», «Зюзя» и другие.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, конкурс проходит в четыре этапа. Участвовать в нем могут все желающие, Каждый человек может предложить до трех вариантов названий для нового горнолыжного комплекса. Отбор наименований пройдет с 13 по 19 апреля, эксперты выберут 10 наиболее достойных предложений из всех поступивших. С 20 апреля по 19 мая путем открытого голосования выберут наиболее успешный вариант.

Автор, чей вариант победит, заложит первый камень в основание будущего горнолыжного комплекса и получит приз в 150 тысяч рублей.

Напомним, пока комплекс «Спартак» не работает. Однако на его базе собираются возвести всесезонный горно-туристический комплекс мирового уровня. В этот проект планируют вложить больше миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU