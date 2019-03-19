Кулики из Австралии потеряли свои кольца в Хабаровском крае
Сотрудникам национального парка «Шантарские острова» попали кольца, которые некоторое время находились на птичьих лапках. Интересную находку руководителю заповедной территории, который так кстати оказался на севере региона, принес охотник из Тугуро-Чумиканского района.
- На кольцах были данные центра кольцевания, который находился в Австралии. Также смогли определить, что пернатые, которым принадлежали метки, были куликами песочными. Находку отправили научным сотрудникам в Австралию, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Коллеги за рубежом поспешили с ответом, в котором благодарили дальневосточных специалистов за посылку. Также они рассказали о пути миграции и подробностях жизни птиц. Где побывали пернатые путешественники с того момента, как их окольцевали и до того, как кольца попали в руки охотника, можно только догадываться.
ИСТОЧНИК KP.RU