Кулики из Австралии потеряли свои кольца в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:46 2019-03-19T04:46:55+03:00

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Сотрудникам национального парка «Шантарские острова» попали кольца, которые некоторое время находились на птичьих лапках. Интересную находку руководителю заповедной территории, который так кстати оказался на севере региона, принес охотник из Тугуро-Чумиканского района.

- На кольцах были данные центра кольцевания, который находился в Австралии. Также смогли определить, что пернатые, которым принадлежали метки, были куликами песочными. Находку отправили научным сотрудникам в Австралию, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Коллеги за рубежом поспешили с ответом, в котором благодарили дальневосточных специалистов за посылку. Также они рассказали о пути миграции и подробностях жизни птиц. Где побывали пернатые путешественники с того момента, как их окольцевали и до того, как кольца попали в руки охотника, можно только догадываться.

ИСТОЧНИК KP.RU