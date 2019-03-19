Чиновники на Сахалине ответили за отравление школьников в заброшенном здании

СЕГОДНЯ 05:17 2019-03-19T05:17:04+03:00

Дом расселили, но местные власти не позаботились о том, чтобы ограничить доступ в помещения

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На Сахалине закончилась прокурорская проверка по факту отравления четырех подростков. По предварительной информации, семиклассники забрались в дом №37 по улице Дзержинского, нашли там таблетки, съели их и запили алкоголем. Детей в тяжелом состоянии успели доставить в больницу, в реанимационное отделение.

- Происшествие случилось в конце февраля этого года. Сообщение об инциденте появилось в СМИ и послужило дополнительным поводом для проведения проверки. В итоге представители закона пришли к выводу, что нарушения были допущены со стороны администрации Охинского городского округа, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Школьники беспрепятственно зашли в пустующий дом, хотя по требованиям закона местные власти должны были ограничить несанкционированный доступ людей в здание. В связи с этим главе городского округа «Охинский» внесли представление и обязали устранить выявленный недочет. С этим местные власти уже справились.

ИСТОЧНИК KP.RU