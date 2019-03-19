Больше 100 человек готовы заявить идеи по развитию Хабаровского края на конкурсе «Лифт»

СЕГОДНЯ 06:10 2019-03-19T06:11:10+03:00

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В Хабаровском крае продолжается прием заявок на конкурс «Лифт». До конца регистрации кандидатов и их проектов остается меньше недели, но уже на сегодняшний день количество тех, кто хочет участвовать в мероприятии, превысило 100 человек.

- Среди уже озвученных идей были такие, которые касались решения проблем местного значения и развития всего региона в целом. Так, население озабочено строительством заводов, повышением качества жизни на селе, предоставлением услуг ЖКХ, развитием сфер образования и здравоохранения. Также есть заявки по продвижению в крае современных IT-технологий, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Из тех, кто уже заявил об участии, жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и представители из районов. Несколько инициатив поступило из самых северных территорий края.

Напомним, прием заявок на конкурс «Лифт» заканчивается 24 марта. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте konkurslift.ru и загрузить двухминутное видеообращение с рассказом о своей идее. В финал выйдут только 15 человек. Победителей включат в губернаторский кадровый резерв и пригласят на форсайт-сессии с министрами и главой региона.

ИСТОЧНИК KP.RU