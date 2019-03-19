Компанию в Хабаровске заподозрили в коррупции из-за нового работника

СЕГОДНЯ 06:42 2019-03-19T06:42:57+03:00

Новичок был бывшим госслужащим и о его трудоустройстве в организации забыли уведомить предыдущего работодателя

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Коммерческая компания взяла на работу бывшего госслужащего, но забыла уведомить об этом бывшего работодателя нового сотрудника. Такая неосмотрительность обернулась для руководства фирмы судебными разбирательствами и внушительным штрафом.

- По закону, организация, трудоустроившая бывшего госслужащего, должна была уведомить предыдущего работодателя о найме этого человека. Сделать это нужно было в 10-тидневный срок. Однако в компании этого обязательства не выполнили. Проверяющие расценили сложившуюся ситуацию, как нарушение требований антикоррупционного законодательства, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уведомление о трудоустройстве в фирме направили только через полгода, да и то по запросу прокуратуры Центрального района в Хабаровске. В отношении руководства компании возбудили административное дело. Позже суд в качестве наказания обязал нарушителей заплатить административный штраф в сумме 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU