В Хабаровском крае закрыли еще две ледовые переправы

СЕГОДНЯ 07:49 2019-03-19T07:49:42+03:00

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Ледовые переправы постепенно становятся не доступными для жителей Хабаровского края. 18 марта закрыли две дороги в районе имени Лазо - в квартале 186 Кафэнского участкового лесничества на реке Катэм и квартале 220 Горного лесничества на реке Хор. Съезд к этим временным трассам заблокирован. В настоящее время в крае продолжают действовать 28 участков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровском краю, из-за потепления обстановка на водоёмах становится с каждым днём сложнее. Лед активно разрушается, становится хрупким и опасным. Жителей региона призываю не пренебрегать мерами безопасности, обращать внимание на знаки, запрещающие проезды и спуски к воде. Из-за положительных температур заявленная грузоподъёмность переправы снижается, а значит, проезд по ней тяжелой техники становится крайне рискованным.

Жителям края напоминают, что в случае происшествия нужно звонить по номерам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU