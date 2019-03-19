Лучшие проекты ТОС в Хабаровском крае определит конкурс

СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-19T07:12:56+03:00

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В Хабаровском крае стартовал прием заявок на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. Желающим участвовать в этом мероприятии нужно подать проекты, направленные на решение конкретных задач по благоустройству территории или удовлетворение социально-бытовых потребностей жителей. Предложения от жителей региона будут принимать до 12 апреля.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в этом году планируют распределить гранты на общественные инициативы в общей сложности на сумму 65 миллионов рублей. При этом на реализацию одного проекта ТОС планируют выделять не более 750 тысяч рублей.

Заявки на конкурс принимают по адресу: Хабаровск, улица Пушкина, 23, кабинет 710. Работа с участниками идет в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:00. Проект принимают на бумажном и электронном носителях. Более подробная информация по телефонам (4212) 35-20-37 и 30-16-28, а также на сайте комитета по внутренней политике правительства края в разделе «Деятельность», вкладка «ТОС».

ИСТОЧНИК KP.RU