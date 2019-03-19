В Казахстане рассказали о перспективах переселения в Хабаровский край

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-19T08:14:55+03:00

Соотечественникам ответили на вопросы о трудоустройстве в регионе и о мерах поддержки

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Хабаровский край вновь презентовали как территорию для переселения соотечественников, желающих вернуться из-за рубежа в Россию. На этот раз о перспективах рассказывали в городе Уральске, Республика Казахстан.

- Видеопрезентация прошла на прошлой неделе, 14 марта. Во время мероприятия представители дальневосточного региона отвечали на традиционные вопросы, касающиеся условий приема соотечественников в крае и перспектив трудоустройства. Также специалисты их Хабаровского края рассказали о выплатах, которые полагаются переселенцам, и требованиях к переселенцам. Во втором случае речь шла о профессиональном образовании, трудовом стаже, наличии необходимых документов, подтверждающих квалификацию специалистов, - рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства края.

Отметим, что во время видеопрезентации потенциальным переселенцам также рассказали о действующих и планируемых мерах поддержки и об изменениях, вносимых в краевую программу переселения соотечественников. В регионе сообщили о продлении срока ее действия до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU