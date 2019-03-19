В Хабаровске нашли гараж, набитый алкоголем с поддельными марками

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-19T08:47:25+03:00

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Полицейские в Хабаровске задержали 33-летнего горожанина, который хранил в гараже 750 литров алкоголя с поддельной маркировкой. Бокс, в котором нашли спиртосодержащую продукцию, подозреваемый арендовал. Как выяснилось во время расследования, фигурант сбывал товар в мелких торговых точках краевой столицы.

- Мужчина уверял, что купил товар по заниженной стоимости на одной из оптовых баз краевой столицы. Где алкоголь изготовлен и откуда он привезен, фигурант, с его же слов, не знает. Согласно заключению экспертизы, на изъятых бутылках с алкогольной продукцией нанесены федеральные специальные марки с признаками подделки. Саму продукцию пока исследуют, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении горожанина завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки, предусмотренной законодательством России». Если суд признает хабаровчанина виновным, то максимально возможным наказанием для него будет лишение свободы на срок до трех лет. На время расследования фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU