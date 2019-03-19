Ребенок в Хабаровском крае вынудил машиниста экстренно остановить локомотив

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-19T09:41:56+03:00

Школьница в свое оправдание сказала, что остановилась на путях, задумавшись о ссоре с подругой

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На железной дороге в районе станции Эльбан чудом удалось избежать трагедии с участием ребенка. Машинист заметил на пути локомотива девочку, которая стояла путях и не реагировала на звуковые сигналы. Подвижной состав удалось остановить путем экстренного торможения – школьница чудом не пострадала.

- Транспортные полицейские прибыли на станции сразу после поступления сигнала. Позже выяснилось, что девочка, из-за которой случился переполох, живет в поселке. Сама несовершеннолетняя рассказала, что шла домой после уроков, через железную дорогу шла по переходу. Потом она остановилась, потому задумалась о произошедшей накануне ссоре с подругой. Предупреждающих сигналов она не слышала, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Также школьница объяснила, что увидеть сам приближающийся поезд она не могла из-за надетого на голову капюшона. Когда поезд применил экстренное торможение, девочка ушла с железнодорожного перехода. В итоге отвечать за поступок девочки пришлось родителям. В отношении взрослых составили административный протокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU