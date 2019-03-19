2019-03-19T09:41:56+03:00
Происшествия

Ребенок в Хабаровском крае вынудил машиниста экстренно остановить локомотив

Школьница в свое оправдание сказала, что остановилась на путях, задумавшись о ссоре с подругой
Ольга КИВА
Поделиться:
Ребенок в Хабаровском крае вынудил машиниста экстренно остановить локомотивРебенок в Хабаровском крае вынудил машиниста экстренно остановить локомотивФото: УТ МВД России по ДФО
Изменить размер текста:

На железной дороге в районе станции Эльбан чудом удалось избежать трагедии с участием ребенка. Машинист заметил на пути локомотива девочку, которая стояла путях и не реагировала на звуковые сигналы. Подвижной состав удалось остановить путем экстренного торможения – школьница чудом не пострадала.

- Транспортные полицейские прибыли на станции сразу после поступления сигнала. Позже выяснилось, что девочка, из-за которой случился переполох, живет в поселке. Сама несовершеннолетняя рассказала, что шла домой после уроков, через железную дорогу шла по переходу. Потом она остановилась, потому задумалась о произошедшей накануне ссоре с подругой. Предупреждающих сигналов она не слышала, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Также школьница объяснила, что увидеть сам приближающийся поезд она не могла из-за надетого на голову капюшона. Когда поезд применил экстренное торможение, девочка ушла с железнодорожного перехода. В итоге отвечать за поступок девочки пришлось родителям. В отношении взрослых составили административный протокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае школьниц поставили на учет из-за неуспеваемости
В Хабаровске начали реконструировать ТЭЦ-3
Студенты хабаровского вуза наворовали драгоценностей на миллион рублей
Китайские бизнесмены готовы помочь снести аварийные дома в Хабаровске
В Хабаровске решили сэкономить и объединили две структуры
Владельцы молочных ферм в Хабаровском крае получат больше 90 миллионов рублей
В Хабаровске нашли гараж, набитый алкоголем с поддельными марками
В Казахстане рассказали о перспективах переселения в Хабаровский край
В Хабаровском крае закрыли еще две ледовые переправы
Лучшие проекты ТОС в Хабаровском крае определит конкурс
Компанию в Хабаровске заподозрили в коррупции из-за нового работника
Больше 100 человек готовы заявить идеи по развитию Хабаровского края на конкурсе «Лифт»
В школы и детсады Хабаровска чужак не зайдет
Чиновники на Сахалине ответили за отравление школьников в заброшенном здании
Кулики из Австралии потеряли свои кольца в Хабаровском крае
В Хабаровске может появиться свой Мачу-Пикчу
Автобус с пассажирами снес иномарку на перекрестке в Хабаровске
У собак в Хабаровске появилась своя территория для прогулок
Студент-заочник с чужим паспортом почти разорил прокат сноубордов в Хабаровске
На подвозе воды в поселок под Хабаровском сэкономят за счет нового водопровода
Начинающие бизнесмены в Комсомольске освоят «Азбуку предпринимателя»
Должнику в Хабаровском крае пришлось выбирать между деньгами и телевизором