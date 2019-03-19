Владельцы молочных ферм в Хабаровском крае получат больше 90 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-19T09:11:23+03:00

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В Хабаровском крае прошел первый в этом году конкурс по распределению государственной поддержи. Среди участников владельцы крестьянско-фермерских хозяйств, планирующие создать молочные животноводческие фермы. В целом призовой фонд составляет 91,3 миллиона рублей.

- Победителями в конкурсе стали предприниматели из сел Благодатное, Федоровка, Заозерное, Малышево и Корсаково в Хабаровском районе, поселков Кутузовка и Майский в Советско-Гаванском районе и из района имени Лазо. Проекты, которые представили выигравшие бизнесмены, будут реализованы в течение двух лет. За это время возведут пять молочных ферм на 550 голов крупного рогатого скота. Среди получателей грантов были и предприниматели, специализирующиеся на козоводстве, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

В регионе также планируют провести еще несколько конкурсов среди фермеров и распределить через них около 164 миллионов рублей. К слову, в прошлом году гранты получили 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Такая форма поддержки фермеров действует в крае с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU