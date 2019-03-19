В Хабаровске начали реконструировать ТЭЦ-3

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-19T11:33:35+03:00

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В Хабаровске приступили к реконструкции ТЭЦ-3. В 2019 году на эти цели планируют потратить более 520 миллионов рублей. Из этих денег более 370 миллионов направят на наращивание стены дамбы золоотвала. В этом году ее высоту собираются увеличить на три метра. Это нужно, чтобы увеличить жизненный цикл золоотвала на срок до пяти лет. Кроме того, объект будет действовать в нормальном режиме без необходимости строить новую секцию.

Как сообщили в пресс-службе АО «ДГК», еще 144,7 миллионов рублей направят на установку газораспределительного пункта на пиковой водогрейной котельной. Также в этом году собираются перевести один из трех котлов водогрейной котельной на газовое топливо.

В планах энергетиков продолжить работы по реконструкции береговой насосной станции. Это поможет изменить схему водозабора, на который повлиял паводок 2013 года, и ускорить образование песчаной косы на Амуре в районе береговой насосной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU