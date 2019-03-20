Благотворительная организация возьмется за отлов бездомных животных в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 02:45 2019-03-20T02:45:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Амурского района определились с организацией, которая будет заниматься отловом бездомных животных в 2019 году. Исполнителя выбрали путем запроса котировок на сайте закупок. Среди услуг, которые заказчик перечислил в опубликованном извещении, были отлов, транспортировка, содержание, учет, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных (собак).

- После проведения закупочной процедуры муниципальный контракт заключили с благотворительной общественной организацией защиты животных «Дай лапу, друг», - уточнили в районной администрации.

Если у жителей района возникнут вопросы по поводу отлова бездомных животных на улицах населенных пунктов, задать их можно будет по телефонам:

- 8-914-215-6979 – общественная организация «Дай лапу, друг»;

- (42142) 2-82-94 – управление ОСМХ администрации Амурского муниципального района.

ИСТОЧНИК KP.RU