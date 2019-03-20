2019-03-20T02:45:35+03:00
Общество

Благотворительная организация возьмется за отлов бездомных животных в Хабаровском крае

Исполнителя выбрали по итогам запроса котировок
Ольга КИВА
Поделиться:
Благотворительная организация возьмется за отлов бездомных животных в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации Амурского районаБлаготворительная организация возьмется за отлов бездомных животных в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации Амурского района
Изменить размер текста:

Власти Амурского района определились с организацией, которая будет заниматься отловом бездомных животных в 2019 году. Исполнителя выбрали путем запроса котировок на сайте закупок. Среди услуг, которые заказчик перечислил в опубликованном извещении, были отлов, транспортировка, содержание, учет, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных (собак).

- После проведения закупочной процедуры муниципальный контракт заключили с благотворительной общественной организацией защиты животных «Дай лапу, друг», - уточнили в районной администрации.

Если у жителей района возникнут вопросы по поводу отлова бездомных животных на улицах населенных пунктов, задать их можно будет по телефонам:

- 8-914-215-6979 – общественная организация «Дай лапу, друг»;

- (42142) 2-82-94 – управление ОСМХ администрации Амурского муниципального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве задумались о финансировании судостроения Хабаровского края
В горящем доме в Хабаровском крае нашли бездыханное тело 84-летней хозяйки
Внешний вид набережной в Хабаровске зависит от итогов конкурса
В Хабаровске заведующая аптекой за взятку устроила коммерсантам сделку на миллион
Автолюбитель в Хабаровском крае сбил пешеходов и сам привез их в больницу
Полуголые девицы на баннере снова в центре внимания хабаровских антимонопольщиков
Таксистов-нелегалов в Хабаровском крае становится меньше
Вор в Хабаровске через стену прошел в подвал и похитил соленья
Приставы в Хабаровске достали должницу из шкафа
В поселке Хабаровского края открыли 25-метровый бассейн
В Хабаровском краевом суде назначили нового председателя
Дом на улице Иртышской в Хабаровске остался без холодной воды
Погода в Хабаровске на 20 марта 2019 года: днем до -2 градусов, снег
В Хабаровском крае школьниц поставили на учет из-за неуспеваемости
В Хабаровске начали реконструировать ТЭЦ-3
Студенты хабаровского вуза наворовали драгоценностей на миллион рублей