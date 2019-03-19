2019-03-19T14:05:42+03:00
Общество

В Хабаровском крае школьниц поставили на учет из-за неуспеваемости

Инспекторы по делам несовершеннолетних получили выговор от прокуратуры
Ульяна КОСКИНА
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В Хабаровском крае школьниц поставили на учет из-за неуспеваемостиВ Хабаровском крае школьниц поставили на учет из-за неуспеваемостиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Школьников в Нанайском районе поставили на учет, но как выяснилось, оснований для этого не было. За помощью в подразделение по делам несовершеннолетних обратилось руководство нескольких школ. Предварительно было известно, что две девочки пропускают уроки, у них есть проблемы с успеваемостью. При этом в учетных материалах на детей не было данных о каких-либо ранее нарушениях, отсутствовали доказательства, подтверждающие антиобщественные действия.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в итоге школьницы оказались на учете. Между тем, профилактическую работу должны были провести сотрудники образовательных организаций самостоятельно, с привлечением социального педагога и законных представителей несовершеннолетнего.

Начальник ОМВД России по Нанайскому району получил выговор за такую организацию работы. Учениц сняли с профилактического учета в ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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