Студенты хабаровского вуза наворовали драгоценностей на миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-19T11:09:01+03:00

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Три студента в Хабаровске оказались фигурантами одного уголовного дела о кражах. По версии следствия, молодые люди успели украсть и реализовать драгоценностей более чем на один миллион рублей. Жертвами фигурантов становились девушки, с которыми подозреваемые знакомились через мобильное приложение.

- Парни недолго переписывались с хабаровчанками, а потом напрашивались в гости. В квартирах у жертв устраивались небольшие застолья со спиртным, которые студенты совмещали с обыском квартиры. Когда подозреваемые находили драгоценности, то забирали их с собой, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное имущество подельники сдавали в ломбарды, а вырученные деньги они тратили на походы в кафе, кинотеатры и отдых в ночных клубах. Одному из задержанных 20 лет, его подельникам – по 18 лет. Молодые люди попали в поле зрения правоохранителей впервые. Пока полицейские установили причастность фигурантов к 10 эпизодам.

ИСТОЧНИК KP.RU