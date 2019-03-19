Китайские бизнесмены готовы помочь снести аварийные дома в Хабаровске

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-19T10:35:46+03:00

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В краевую столицу из Поднебесной с деловым визитом прибыли представители российско-китайской строительной фирмы. Бизнесмены встретились с мэром города и обсудили возможность участия в городских программах.

- Одним из пунктов переговоров было выяснение перспектив сотрудничества. Китайские бизнесмены готовы участвовать в расселении аварийного жилья в Хабаровске. Городские власти готовы к такому сотрудничеству, правда, теперь все будет зависеть от условий, которые выдвинут представители из Поднебесной, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Со своей стороны Сергей Кравчук заметил, что в первую очередь в Хабаровске будут ориентироваться на цену одного квадратного метра жилья, по которой компания будет возводить жилье. Если ценовая политика устроит обе стороны, то сотрудничество администрации города с китайскими бизнесменами состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU