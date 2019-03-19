2019-03-19T10:35:46+03:00
Общество

Китайские бизнесмены готовы помочь снести аварийные дома в Хабаровске

Иностранцы возьмутся за работу, когда стороны согласуют условия работы
Ольга КИВА
Поделиться:
Китайские бизнесмены готовы помочь снести аварийные дома в ХабаровскеКитайские бизнесмены готовы помочь снести аварийные дома в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В краевую столицу из Поднебесной с деловым визитом прибыли представители российско-китайской строительной фирмы. Бизнесмены встретились с мэром города и обсудили возможность участия в городских программах.

- Одним из пунктов переговоров было выяснение перспектив сотрудничества. Китайские бизнесмены готовы участвовать в расселении аварийного жилья в Хабаровске. Городские власти готовы к такому сотрудничеству, правда, теперь все будет зависеть от условий, которые выдвинут представители из Поднебесной, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Со своей стороны Сергей Кравчук заметил, что в первую очередь в Хабаровске будут ориентироваться на цену одного квадратного метра жилья, по которой компания будет возводить жилье. Если ценовая политика устроит обе стороны, то сотрудничество администрации города с китайскими бизнесменами состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае школьниц поставили на учет из-за неуспеваемости
В Хабаровске начали реконструировать ТЭЦ-3
Студенты хабаровского вуза наворовали драгоценностей на миллион рублей
В Хабаровске решили сэкономить и объединили две структуры
Ребенок в Хабаровском крае вынудил машиниста экстренно остановить локомотив
Владельцы молочных ферм в Хабаровском крае получат больше 90 миллионов рублей
В Хабаровске нашли гараж, набитый алкоголем с поддельными марками
В Казахстане рассказали о перспективах переселения в Хабаровский край
В Хабаровском крае закрыли еще две ледовые переправы
Лучшие проекты ТОС в Хабаровском крае определит конкурс
Компанию в Хабаровске заподозрили в коррупции из-за нового работника
Больше 100 человек готовы заявить идеи по развитию Хабаровского края на конкурсе «Лифт»
В школы и детсады Хабаровска чужак не зайдет
Чиновники на Сахалине ответили за отравление школьников в заброшенном здании
Кулики из Австралии потеряли свои кольца в Хабаровском крае
В Хабаровске может появиться свой Мачу-Пикчу
Автобус с пассажирами снес иномарку на перекрестке в Хабаровске
У собак в Хабаровске появилась своя территория для прогулок
Студент-заочник с чужим паспортом почти разорил прокат сноубордов в Хабаровске
На подвозе воды в поселок под Хабаровском сэкономят за счет нового водопровода
Начинающие бизнесмены в Комсомольске освоят «Азбуку предпринимателя»
Должнику в Хабаровском крае пришлось выбирать между деньгами и телевизором