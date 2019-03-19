2019-03-19T10:08:18+03:00
Общество

В Хабаровске решили сэкономить и объединили две структуры

Теперь единым целым стали управления транспорта, промышленной политики и связи
Ольга КИВА
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В Хабаровске решили сэкономить и объединили две структурыВ Хабаровске решили сэкономить и объединили две структурыФото: Администрация Хабаровска
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В администрации Хабаровска провели небольшую реформу и объединили два управления в одно. Теперь одна структура ведает одновременно вопросами транспорта, промышленности и связи. Решение об этом приняли депутаты Хабаровской городской думы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, такая оптимизация поможет сократить расходы на управленческий аппарат и увеличить эффективность работы. К тому же так получится убрать дублирующие функции.

Новыми задачами структуры будут организация ведомственного контроля, координация работы отраслевых комиссий по урегулированию размера заработной платы и доведению её до уровня не ниже среднестатистических значений по отраслям, городской и районных комиссий по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет и прочее.

Также новая структура займется вопросом строительства газонаполнительных компрессорных станций. Они нужны, чтобы форсировать модернизацию инфраструктуры, и решать целый комплекс проблем как городского, так и регионального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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