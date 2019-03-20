Дом на улице Иртышской в Хабаровске остался без холодной воды

СЕГОДНЯ 02:20 2019-03-20T02:20:05+03:00

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В Хабаровске, 20 марта, отключений горячей и холодной воды не зарегистрировано. Однако холодное водоснабжение все-таки отсутствует в доме №21 на улице Иртышской. Причина коммунального происшествия - порыв в подвале многоквартиртирника.

Как сообщили в городской администрации, в городе в общей сложности не работают 26 лифтов. Газом заправили 13 газораспределительных установок. В минувшие сутки на уборку улиц и дворов в краевой столице задействовали днем 101 единицу техники, ночью – 20. С территорий вывезли больше 135 кубометром песка и мусора. Сегодня, 20 марта, на уборку краевого центра направят 58 единиц спецтехники и 57 рабочих.

По данным Единой городской диспетчерской службы, за минувшие сутки в городе случилось 40 дорожных аварий, три пожара, 32 возгорания. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 732 раза. Кроме того, 19 марта из-за неправильной парковки 30 легковых машин отправили на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU