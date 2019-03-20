В Хабаровском краевом суде назначили нового председателя

СЕГОДНЯ 03:02 2019-03-20T03:02:39+03:00

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В Хабаровском краевом суде наконец-то появился председатель. Кандидата на этот пост искали почти два года с тех пор, как Сергей Братенков подал в отставку.

По информации, опубликованной на портале правовой информации, Елену Владимировну Демидову назначили указом президента Владимира Путина. Документы был подписан накануне, 18 марта. В нем также указано, что заместителем председателя Хабаровского краевого суда назначен Роман Владимирович Лукьянченко. Кроме того, пост судьи Амурского городского суда заняла Устьянцева Елена Юрьевна, судьи Краснофлотского районного суда в Хабаровске - Елена Ивановна Бараненко, судьи Центрального районного суда в Хабаровске - Анна Александровна Крюк.

О Елене Демидовой известно, что она служила судьей в Приморском краевом суде, специализировалась на уголовных делах. О конкурсе на замещение вакантной должности объявили в октябре 2018 года. Кроме Елены Демидовой на пост председателя Хабаровского краевого суда претендовал Старецкий Виталий.

ИСТОЧНИК KP.RU