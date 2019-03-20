2019-03-20T03:02:39+03:00
Политика

В Хабаровском краевом суде назначили нового председателя

Указ о назначении Елены Демидовой подписал президент Владимир Путин
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском краевом суде назначили нового председателяВ Хабаровском краевом суде назначили нового председателяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском краевом суде наконец-то появился председатель. Кандидата на этот пост искали почти два года с тех пор, как Сергей Братенков подал в отставку.

По информации, опубликованной на портале правовой информации, Елену Владимировну Демидову назначили указом президента Владимира Путина. Документы был подписан накануне, 18 марта. В нем также указано, что заместителем председателя Хабаровского краевого суда назначен Роман Владимирович Лукьянченко. Кроме того, пост судьи Амурского городского суда заняла Устьянцева Елена Юрьевна, судьи Краснофлотского районного суда в Хабаровске - Елена Ивановна Бараненко, судьи Центрального районного суда в Хабаровске - Анна Александровна Крюк.

О Елене Демидовой известно, что она служила судьей в Приморском краевом суде, специализировалась на уголовных делах. О конкурсе на замещение вакантной должности объявили в октябре 2018 года. Кроме Елены Демидовой на пост председателя Хабаровского краевого суда претендовал Старецкий Виталий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве задумались о финансировании судостроения Хабаровского края
В горящем доме в Хабаровском крае нашли бездыханное тело 84-летней хозяйки
Внешний вид набережной в Хабаровске зависит от итогов конкурса
В Хабаровске заведующая аптекой за взятку устроила коммерсантам сделку на миллион
Автолюбитель в Хабаровском крае сбил пешеходов и сам привез их в больницу
Полуголые девицы на баннере снова в центре внимания хабаровских антимонопольщиков
Таксистов-нелегалов в Хабаровском крае становится меньше
Вор в Хабаровске через стену прошел в подвал и похитил соленья
Приставы в Хабаровске достали должницу из шкафа
В поселке Хабаровского края открыли 25-метровый бассейн
Благотворительная организация возьмется за отлов бездомных животных в Хабаровском крае
Дом на улице Иртышской в Хабаровске остался без холодной воды
Погода в Хабаровске на 20 марта 2019 года: днем до -2 градусов, снег
В Хабаровском крае школьниц поставили на учет из-за неуспеваемости
В Хабаровске начали реконструировать ТЭЦ-3
Студенты хабаровского вуза наворовали драгоценностей на миллион рублей