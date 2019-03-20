2019-03-20T03:37:53+03:00
Спорт

В поселке Хабаровского края открыли 25-метровый бассейн

Его посетили уже 600 человек
Ольга КИВА
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В поселке Хабаровского края открыли 25-метровый бассейнВ поселке Хабаровского края открыли 25-метровый бассейнФото: Правительство Хабаровского края
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В поселке Чегдомын прошла церемония открытия бассейна. Его построили в рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае». Объект длиной 25 метров обошелся федеральной казне в 140 рублей. Деньги выделили в виде «единой субсидии».

- В день открытия бассейн посетили порядка 600 человек. Вход платный, но цену постарались установить максимально низкую. Она начинается от 100 рублей. В здании обустроили тренажерный зал для «сухого» плавания и кафе. Глубина чаши от 1,2 метра до 1,8 метра с покрытием из нержавеющей стали, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что до 2020 году в крае планируют ввести в эксплуатацию теннисные корты в селе Троицкое и краевой дворец «Самбо» в Хабаровске. Также в Светской Гавани и Комсомольске-на-Амуре открылись водно-оздоровительные комплексы. На данный момент идет работа по строительству и реконструкции футбольных полей и спортивных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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