2019-03-20T03:49:47+03:00
Общество

Приставы в Хабаровске достали должницу из шкафа

Собутыльники горожанки уверяли, что женщины в квартире нет, но им не поверили
Ольга КИВА
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Приставы в Хабаровске достали должницу из шкафаПриставы в Хабаровске достали должницу из шкафаФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Хабаровчанка оказалась в числе злостных неплательщиков алиментов. Женщину лишили родительских прав, но обязали платить за содержание несовершеннолетних детей. Однако горе-мама напрочь забыла и о своих отпрысках, и об алиментах.

- Официально горожанке нигде не работала, вела асоциальный образ жизни. Ее не единожды предупреждали о накопившемся долге, но женщина никак не реагировала и к судебному приставу-исполнителю на прием не приходила. Должнице объясняли, что за неисполнение обязанностей наступает административная и уголовная ответственность, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Когда терпение приставов кончилось, они пришли домой в хабаровчанке. В квартире находились собутыльники женщины, которые уверяли, что самой хозяйки дома нет. Однако пьяные гости соврали, потому что через некоторое время должницу нашли в платяном шкафу. Там должница пережидала визит приставов.

В отношении женщины уже возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты денег на содержание несовершеннолетних детей. За это правонарушение хабаровчанку могут отправить на исправительные или принудительные работы, а также арестовать на срок до трех месяцев или лишить свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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