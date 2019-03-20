2019-03-20T04:10:57+03:00
Происшествия

Вор в Хабаровске через стену прошел в подвал и похитил соленья

Также злоумышленник прихватил садовый инвентарь и велосипеды
Ольга КИВА
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Вор в Хабаровске через стену прошел в подвал и похитил соленьяВор в Хабаровске через стену прошел в подвал и похитил соленьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Помощь полицейских понадобилась жильцам многоквартирника в Хабаровске. Собственники рассказали, что из подвала дома пропали 20 банок солений, садовый инвентарь, строительные материалы, металлический мангал, инструменты и два детских велосипеда. Имущество хранилось в кладовках, который обустроили сами потерпевшие.

- Полицейские прибыли на место и осмотрели обворованные кладовки. Они пришли к выводу, что злоумышленник попал в помещение через пропиленную дыру в стене. Правоохранители предположили, что к хищению может быть причастен жилец соседнего дома, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В прошлом фигуранта уже привлекали к уголовной ответственности за различные имущественные преступления. В 2017 году его обвиняли в угрозе убийством. Подозреваемый нигде не работает, любит выпить. При обыске в его квартире нашли велосипеды и банки с соленьями. Металлический садовый инвентарь и мангал мужчина успел продать, а на вырученные деньги купил спиртное.

В отношении хабаровчанина завели уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает его виновным, фигурант может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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