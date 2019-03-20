Таксистов-нелегалов в Хабаровском крае становится меньше

СЕГОДНЯ 04:39 2019-03-20T04:39:38+03:00

В регионе больше двух с половиной тысяч машин перевозят пассажиров, имея на то специальное разрешения

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В Хабаровском крае таксисты активнее стали получать разрешения на перевозку пассажиров. Так, в регионе сегодня легально работают две тысячи 648 машин. Транспорт принадлежит 42 юридическим лицам и 730 частным предпринимателям. Таксисты, у которых нет не специального разрешения, вынуждены платить штрафы.

- Чтобы получить разрешение, нужно подать в комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства края заявление. Также документы принимают в МФЦ и на портале государственных услуг. Оформление длится не более 10 дней. Разрешение действует в течение пяти лет, за него необходимо заплатить 531 рубль, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что таксистов-нелегалов находят во время рейдов комитета совместно с автоинспекторами и общественниками. Проверяющие обращают внимание на наличие у такси опознавательных фонарей и «шашечек», у водителей – оформленных путевых листов и диагностических карт техосмотра.

Пассажиры самостоятельно могут проверить информацию о легально работающих в крае автомобилях такси. Реестр опубликован на сайте комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU