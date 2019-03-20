В Хабаровске заведующая аптекой за взятку устроила коммерсантам сделку на миллион

СЕГОДНЯ 05:55 2019-03-20T05:55:19+03:00

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Два руководителя коммерческой фирмы в Хабаровске предстанут перед судом за дачу взятки. По версии следствия, подкупили бизнесмены заведующую аптекой. За помощью к женщине фигуранты обратились в марте 2018 года. Они посулили заведующей 43 тысячи рублей за то, что она примет их коммерческое предложение о поставке лекарственных препаратов и медицинских изделий, а дальше передаст его на оценку членам конкурсной комиссии.

- Такое сотрудничество сначала увенчалось успехом. Бизнесмены получили контракт на сумму в один миллион рублей, а сотрудница аптеки – обещанное вознаграждение. Однако позже все трое стали фигурантами уголовных дел, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Заведующую аптекой уже привлекли к уголовной ответственности за получение взятки. Приговор, вынесенный ей, уже вступил в силу. Коммерсантам же только предстоит ответить за дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере. За это преступление предприниматели могут угодить в тюрьму на срок до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU