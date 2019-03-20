2019-03-20T06:18:37+03:00
Общество

Внешний вид набережной в Хабаровске зависит от итогов конкурса

Строительные компании призывают активно участвовать в закупочных процедурах
Ольга КИВА
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Внешний вид набережной в Хабаровске зависит от итогов конкурсаВнешний вид набережной в Хабаровске зависит от итогов конкурсаФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае для застройщиков провели презентацию проектов, касающихся реконструкции набережной в Хабаровске и дамбы в Комсомольске. Так поступили в рамках закона, одно из требований которого предварительное оповещение потенциальных подрядчиков. Такой подход помогает обеспечить конкурентную среду.

- Для представителей компаний организовали так называемое «Роуд Шоу». Цель этого мероприятия – демонстрация фронта работ. Среди участников события были руководители саморегулируемых организаций в области строительства, и подрядные организации, зарегистрированные на территории края, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Во время презентации застройщики могли присмотреться к реконструкции набережной в Хабаровске, которая «переживет» уже четвертый этап. Также в июне начнутся работы на участке в районе яхт-клуба. В Комсомольске нужно будет возвести комплекс гидротехнических сооружений протяженностью около 17 километров. Он сможет защитить поселки Менделеево, Победа, микрорайоны Парковый и Парус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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