В горящем доме в Хабаровском крае нашли бездыханное тело 84-летней хозяйки

СЕГОДНЯ 06:42 2019-03-20T06:42:21+03:00

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Накануне, 19 марта, пожарные расчеты отправились в поселок Хурба Комсомольского района. Из поступившего от очевидцев звонка было ясно, что горит частный дом. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, постройка и летняя кухня были полностью объяты пламенем, обрушилась кровля.

- Пожарные провели разведку помещений и в одной из комнат нашли бездыханное тело 84-летней хозяйки дома. Пламя удалось локализовать в 5:45, полностью его ликвидировали в 12:30, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пламя уничтожило дом и пристроенную к нему летнюю кухню. В общей сложности площадь пожара составила около 48 квадратных метров. Сотрудники Госпожнадзора на данный момент выясняют причины возгорания и виновного. Проверку проводят сотрудники следственного управления СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU